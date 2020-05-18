İki yıl önce sitem ettiği yerde bu kez Bakan Kurum'a teşekkür etti

TANJU ÖZKAYA- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iki yıl önce saha çalışması esnasında Mamak'ta kentsel dönüşüm yapılmadığı gerekçesiyle kendisine sitem eden ve "6 ay içinde temel atacağız, atamazsak görevi bırakacağım" sözünü verdiği mahalle sakini Mehmet Parlak ile inşaat alanında görüştü.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Mamak'ta yapımına devam edilen TOKİ konutlarında incelemede bulundu, gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnşaat alanında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, TOKİ ile büyük kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yatay mimari anlayışını merkeze alan ve şehrin mimarisiyle bütünleşen yapılar inşa ettiklerini ifade eden Kurum, aynı zamanda vatandaşların doğayla iç içe olduğu, her türlü sosyal aktivitenin yapılabildiği alanların olduğu projeleri de hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında Mamak'ta yapımına devam edilen 548 konutlu etabın kasımda hak sahiplerine teslim edileceği bildiren Bakan Kurum, "Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyen, yatay mimari esaslı, üst sınıf malzemelerin kullanıldığı, çevre düzenlemesi ve alt yapısıyla örnek bir kentsel dönüşüm projesini Mamak'ta hayata geçiriyoruz. Altındağ, Keçiören, Elmadağ'da da kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olacağız ve süreci kararlılıkla yürüteceğiz." dedi.