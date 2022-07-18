İkinci bebeğine hamile olan Seda Bakan ailesiyle halk plajında

Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren, Ağustos 2019’da kızı Leyla’yı kucağına alan Seda Bakan, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kız bebek bekleyen ünlü oyuncu, önceki gün ailesiyle Ortakent'teki halk plajında görüntülendi. Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynadı. Ardından da Leyla, uçak şeklindeki şişme bebek botuna bindi.

"UÇUYORUM"

O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşadı. Leyla, iki kolunu açarak “Uçuyorum” diye bağırdı .

Denize girip yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise, denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izledi.

Keyifli bir gün geçiren aile daha sonra evlerinin yolunu tuttu.



