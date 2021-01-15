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İkinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

15.01.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlarken camın açılmasıyla beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir evin ikinci katında meydana gelmişti.

Manisa’nın Kula ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlarken camın açılmasıyla beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.15 sıralarında Kula ilçesi Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir evin ikinci katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, soba kovası hazırlamak için ikinci kattaki evinin balkonuna çıkan 65 yaşındaki Şüküriye Eskici, yaslandığı balkon camının aniden açılması ile ikinci kattan beton zemine çakılıp ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı kadının Salihli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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