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  4. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı

23.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olacağını duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, Instagram hesabından paylaştığı sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Kobal, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozunu paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal
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