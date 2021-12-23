İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Sinem Kobal sırt dekolteli pozuyla beğeni topladı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Sinem Kobal, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada epey aktif olan Kobal, sırt dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.
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