MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

20.03.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra aşk hayatıyla gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu nişanlısından ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açtı. Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi.

İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu hızlı çıktı. Yakışıklı oyuncu nişanlısı Thor Saevarsoon’dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir ilişkiye başladı.

2023'e bomba gibi düşen aşk iddiasını onaylayan ikili sonunda birlikte de görüntülendi.

Evde helva kavurdu! Kilisede ise... Evde helva kavurdu! Kilisede ise...

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

11

Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçen aylarda sonlandırmıştı. Dilan Çiçek Deniz de kısa bir süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs itirafı dikkat çekmişti! Sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkardıGöğüs itirafı dikkat çekmişti! Sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkardı
Son hali şaşırttı! “Paraya para demiyor”Son hali şaşırttı! “Paraya para demiyor”
Aile'nin başrollerine olay yorum! 'Oynamıyorlar...'Aile'nin başrollerine olay yorum! 'Oynamıyorlar...'
Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu mert yazıcıoğlu sevgilisi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

Çalışmaya devam edecek EYT'linin asgari ücreti net 9.144 TL!

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

İşte sürpriz milletvekili aday adayları

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

Merkez Bankası’ndan ‘dolar’ kararı!

İstanbul'daki emlak piyasası altüst oldu

İstanbul'daki emlak piyasası altüst oldu

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı

Oy oranları kaç? Canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.