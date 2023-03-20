İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı! Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz birlikte görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinde yer alan Afra Saraçoğlu ile ayrıldıktan sonra gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu hızlı çıktı. Yakışıklı oyuncu nişanlısı Thor Saevarsoon’dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir ilişkiye başladı.

2023'e bomba gibi düşen aşk iddiasını onaylayan ikili sonunda birlikte de görüntülendi.

Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz çifti, geçen akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde Okan Bayülgen’in oynadığı “Richard” adlı tiyatro oyununu izlemeye geldi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" diyen Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçen aylarda sonlandırmıştı. Dilan Çiçek Deniz de kısa bir süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırmıştı.



