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  4. Londra'da olan Bergüzar Korel önce helva kavurdu sonra kiliseden paylaşım yaptı!

Londra'da olan Bergüzar Korel önce helva kavurdu sonra kiliseden paylaşım yaptı!

20.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem bölgesindeki vatandaşlar için büyük çaba harcayan Bergüzar Korel bir süredir Londra'da yaşıyor. Depremin 40. gününde bir paylaşım yapan Korel helva kavurduğunu söyledi. Oyuncu ardından da kiliseden paylaşım yaptı.

Londra'da olan Bergüzar Korel önce helva kavurdu sonra kiliseden paylaşım yaptı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası destek paylaşımlarına devam eden oyuncu Bergüzar Korel, bir süredir Londra'da yaşıyor. Zaman zaman İstanbul'daki evine de gelen oyuncu son paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde "Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik" diyen Korel depremlerin ardından 40. gün helvası yaptı.

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Çocukları ve eşiyle yurt dışında yaşayan Bergüzar Korel paylaşımında "Evde 40. gün helvamızı yaptık dualarla, bugün de bir kilisede duaya denk geldik. Rahip kilisede bulunan herkesten Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımız için dua istedi" dedi.

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