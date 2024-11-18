İkiz kız kardeşler, Beşiktaş JK Akademisi’ne seçildi

Özel bir sektörde çalışan Özdemir Karakütük (40) ve ev hanımı Gülşah Karakütük (38) çiftinin kızları Beril Su ve Berra Naz, yeteneklerinin fark edilmesiyle 1 yıl önce Samsun Beşiktaş Futbol Okulu’nda başladıkları futbolda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. 22 Ağustos tarihinde Ankara’da düzenlenen Beşiktaş JK Spor Okulları Geleneksel Bölgesel Turnuvası’nda oynadıkları oyunla yönetici ve gözlemcilerin dikkatleri üzerine çeken ikizler, Fulya’ya son etap çalışmalarına davet aldı. Fulya’da da başarılı bir performans gösteren ikizler Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı akademisine lisanslarının çıkarılıp takiplerinin devam etmesine karar verildi. Futbol oynamayı çok seven ikizlerin hedefi Beşiktaş Kız Futbol Takımı’nda oynayıp, kariyer yapmak.

Beril Su ve Berra Naz’ın 1 yıl önce futbola başladığını belirten Samsun Beşiktaş Spor Okulu Birim Sorumlusu Mertcan Keskin, “Samsun’da 14 aylık bir sürecimiz var. Burada gençlerin geleceğine ışık tutmak için buradayız. Burada keyifli bir sürecimiz var. 14 aylık süreç üzerinde ikiz kızlarımızın bir başarısı oldu. Beşiktaş akademisindeki kız futbol takımına onları kazandırdık. Önce Ankara’da bir turnuvamız gerçekleşti. Bu turnuvanın sonucunda davet aldılar. Oradaki hocalarımız bizimle çok ilgilendiler. Bunların neticesinde de onların geleceği ile ilgili ortak bir karar verdik. Bu başarının hepimizin olduğunu düşünüyorum. Keyifli bir sürecimiz var. O da bizi başarıya götürüyor. Kızlarımızla gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz” dedi.

Daha fazla çocuğu akademiye kazandırmak istediklerini ifade eden Keskin, “Berre ve Beril’de yakaladığımız başarıyı tüm sporcular üzerinde başarmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Ben ve ekibim bununla ilgili gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız daha çok çocuğu akademiye kazandırmak. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bununla ilgili turnuvalarımız, kamplarımız ve güzel olanaklarımız var. Kulübümüzün bizden beklentileri var, bize sağladığı olanaklar var. Çocuklarımızla ilgili zaman içerisinde çok iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Yeni bir oluşum olmamıza rağmen çok başarılı bir serüvenimiz var” diye konuştu.

İKİZLERİN HEDEFİ BEŞİKTAŞ’DA KARİYER YAPMAK

Hedeflerinin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu belirten 11 yaşındaki Beril Su Karakütük, “Ankara’daki turnuvada bizi seçtiler. Daha sonra İstanbul’a gittik ve orada da bizi beğendiler. Hedefim de Beşiktaş’ta oynayıp kariyer yapmak” derken, ikizi Berre Naz Karakütük ise, “1 yıldır burada futbol oynuyorum. Ankara’daki turnuvada seçildik. İstanbul’da da güzel oynayıp seçildik. Hedefim de büyük kariyer yapıp futbol oynamak. Futbol güzel bir aktivite. Futbol oynamayı çok seviyorum. Arkadaşlarımdan gördüm bende oynamaya başladım” ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla gurur duyduklarını belirten baba Özdemir Karakütük (40), “Küçüklükten beri sporla ilgililer. Anneleri de zaten bir sporla uğraşmalarını istiyordu. Bu doğrultuda biz biraz daha üstüne düştük. Beşiktaş zaten bizim takımımız. İkizler futbol oynamayı seviyor. Evde, dışarıda her fırsatta ayaklarında top oluyor. Mertcan hocamız da çocukların içerisindeki cevheri keşfetti. Bizde peşinden gittik ve destekliyoruz. Çocuklarımız Beşiktaş’ın akademisine seçildi” dedi.

Futbolu kızların da oynayabileceğini belirten anne Gülşah Karakütük (38) ise konuşmasını şöyle sürdürdü;

“İkizlerimden büyük bir de ablaları var. Toplamda 3 kızım var. İkizler doğduklarından beri çok hareketliler. Futbola yetenekli olduklarını kendileri keşfetti. Bize devamlı futbola gitmek istediklerini söylüyorlardı. İkizler çok hareketli oldukları için bu kadar yetenekli olabileceklerini tahmin etmedik. Daha sonra futbol kulübü arayışına girdik. Kız oldukları için de biraz zor bulunuyor. Kızlarım da zaten Beşiktaşlılar ve Samsun Beşiktaş Futbol Okulu’na geldik. Sonra buraya geldik ve yetenekleri ortaya çıktı. Çocuklar çok hırslılar. Sürekli oynamak istiyorlar. Akşamları sürekli antrenman yapma istekleri var. Futbolun kız çocukları tarafından da yapılabilmesi ve istedikten sonra da başarılabilmesi ayrıca gurur veriyor. Onun için de daha çok destekliyoruz.”