MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı!

İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı!

23.01.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen haftalarda 4 aylık hamile olduğunu ve ikiz beklediğini duyurmuştu. Yılbaşı akşamı ilk kez karnı burnunda pozlarını yayınlayan Sever'den benzer bir paylaşım daha geldi. Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, yatak odasında ayna karşısında çektiği karnı burnunda pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı!

Yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Sever'in paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

"MİNNOŞLAR HIZLA BÜYÜYORLAR"

Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Maşallah... Şükürler ve dualarınızla 5 ayı tamamladık. Minnoşlar hızla büyüyorlar. Yüce Rabbim her anne adayına yavrusunu sağlıkla ve kolaylıkla, hayırlısıyla kucağına almayı nasip etsin. Tüm anne olmak isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin"

272222855_281788073938612_6446419572383890276_n

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl güzellik", "Hamilelik sana çok yakıştı" yorumlarında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel sitem etti!
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Sevgilisinden ayrıldı! O ünlüyle yakalandı... Sevgilisinden ayrıldı! O ünlüyle yakalandı...
Anahtar Kelimeler:
Seray Sever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika kar yağışı uyarısı! Meteoroloji turuncu uyarı verdi!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

MTV için son gün 31 Ocak! Bankalar harekete geçti…

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

Ulaşıma kar engeli! Trafiğe kapatıldı

Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Tüm dünyayı alarma geçirmişti! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

Suskunluğunu bozdu! Tepkilere yeni şarkıyla cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

O isimlere küfür yağdırdı! Skandal sözler

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Eşi güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.