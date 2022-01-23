İkizlerine hamile olan Seray Sever yatak odasından paylaştı!

Yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Sever'in paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

"MİNNOŞLAR HIZLA BÜYÜYORLAR"

Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Maşallah... Şükürler ve dualarınızla 5 ayı tamamladık. Minnoşlar hızla büyüyorlar. Yüce Rabbim her anne adayına yavrusunu sağlıkla ve kolaylıkla, hayırlısıyla kucağına almayı nasip etsin. Tüm anne olmak isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin"

Sosyal medya kullanıcıları, "Bu nasıl güzellik", "Hamilelik sana çok yakıştı" yorumlarında bulundu.



