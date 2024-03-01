İklim değişikliği meyveleri de şaşırttı

Muğla’nın özellikle kıyı şeridinde yaşanan iklim değişikliği sonrası Akdeniz iklimi tropikal iklime evrilirken, henüz dalındaki portakal meyvesi koparılmayan ağaç, olgunlaşmaya yakın gök meyve verirken, sıcak giden hava şartları nedeniyle çiçek açtı.

Muğla’nın günübirlik tatil tercihinde ilk sırada yer alan ‘Sakin Kent’ unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesindeki Yücelen Otel bahçesindeki yaklaşık 10 yıllık portakal ağacı tek gövdesinde çiçek, olgunlaşmamış gök meyve ve tüketime hazır ermiş portakal ürününü barındırıyor.

Otelin yöneticilerinden Yaşar Gencel, ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, “Bunun izahı yok. Bu yediveren limon değil. İklim değişikliğinin direk etkisi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir olayı daha önce hiç görmedim. Taze çiçek açmak üzer olan tomurcuklar bir tarafta, mandalina büyüklüğünde portakal, bir tarafta da dalında olgunlaşmış meyve. Yani iklim değişikliğinden başka bir izahı yok diye düşünüyorum” dedi.

