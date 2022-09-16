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İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

16.09.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, 1 terörist PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2015'te katılan teröristin Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu, 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 84'e yükseldi.

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