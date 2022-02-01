İKSV, 50. yaşını kutluyor

İSTANBUL (AA) - Kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın hayalinin sonucu olarak, 1972'de İstanbul Festivali ile kurulan vakıf, aradan geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte 12 milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı.

Türkiye’de festival ve bienal olgusunun yerleşmesine, benimsenmesine katkıda bulunan İKSV, dünyanın önemli sanatçı ve topluluklarını İstanbul’da ağırladı, yurt dışında Türkiye’nin sanatsal üretimini yansıtan etkinlikler düzenledi.

Kültür-sanat aracılığıyla Türkiye'nin uluslararası bağlarının güçlenmesine katkıda bulundu. Ödüller ve yapım desteklerinin yanı sıra verdiği eser siparişleriyle sanatı ve sanatçıları destekledi. Araştırmalar yürüterek, raporlar hazırlayarak ve işbirliği projeleriyle, kültür politikalarının geliştirilmesi, kültür yönetiminin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için çalıştı.

İKSV'nin 50. yılı, İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle 5 Haziran'da gerçekleştirilecek konserlerle kutlanacak.

Ayrıca haziran ve temmuzda Beylikdüzü'nden Yıldız Parkı'na, Küçükçekmece'den Müze Gazhane'ye birçok mekanda klasik müzik ve caz konserleri düzenlenecek.

Ücretsiz konserler, İstanbulluların katılımına açık olacak.

Yıl boyunca film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutlamalar devam edecek.

İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro festivallerinin yanı sıra sonbaharda Filmekimi gerçekleştirilecek.

Zürih Balesi tarafından sahneye konan "Anna Karenina" ile ​​​​​​​Nick Cave ve The Bad Seeds 50. yıl kutlamaları kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

- Sabahattin Ali'nin mektupları tiyatro sahnesine taşınacak

Yıl içinde destek, teşvik ve ödüller aracılığıyla kültür-sanat alanına 15 milyon liraya yakın katkı aktarmayı hedefleyen İKSV, iki yeni tiyatro prodüksiyonunu da hayata geçirecek.

Sabahattin Ali ve Aliye Ali'nin birbirine yazdığı mektuplardan yola çıkan "Alelade Aşıklardan Farkımız" adlı müzikli tiyatral gösterinin yönetmenliğini Özen Yula üstlendi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın unutulmaz eserine çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyununu ise Serdar Biliş yönetecek.

Her iki eser de sonbaharda prömiyer yapacak.

