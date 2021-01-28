YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

28.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Amasya’da il afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vali Masatlı, “Bölgemiz binlerce yıldır doğal afetlerle ilgili büyük sıkıntılar çekmiştir.

Amasya’da il afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında yapıldı.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya itibariyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Vali Masatlı, “Bölgemiz binlerce yıldır doğal afetlerle ilgili büyük sıkıntılar çekmiştir. 1999 yılında yaşadığımız Büyük Marmara Depremiyle ülkemizin bu konudaki eksiklikleri de ortaya çıkmıştır. O dönemde maalesef yapı stokumuz depreme dayanıklılık açısından iyi bir durumda değildi. Bu deprem neticesinde binlerce insanımızı kaybetmekle beraber telafisi yıllar alacak ekonomik zarara da uğradık. Bu acı tecrübenin ardından devletimiz doğal afetlere hazırlık bakımından büyük bir yapılanma ve mevzuat değişikliği gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu alanda önemli mesafeler alındı. Bu gelişmelerin ardından deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlere devletimizin gösterdiği reaksiyon ve afet sonrası yönetimi bu alanda ne denli gelişmeler kaydettiğimizin en açık göstergesidir” diye konuştu.
2011 yılında Van’da gerçekleşen deprem sonrası devletin tüm birimleriyle kısa sürede duruma hakim olup çok kısa bir süre içerisinde kentin önemli bir bölümü yeniden inşa edildiğini geçen yıl Elâzığ ilinde meydana gelen depremden bir yıl sonra depremzede ailelere konutlarının teslim edildiğini hatırlatan Masatlı, “Yalnızca kendi ülkemize değil, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan afetlere de geleneğimizin önemli bir parçası olan yardımlaşma duygusuyla hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmekteyiz. Bu seviyeye gelmemizde elbette hükümetimizin yetişmiş insan gücüne, afet yönetimine ve sağlık sistemine yaptığı yatırımların büyük payı vardır. Afetlere müdahale anlamında araç gereç ve insan gücü bakımından her türlü imkana sahibiz. Ancak burada önemli olan sahip olduğumuz bu gücü senkronize bir şekilde yönetebilmektir” ifadelerini kullandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sekretaryasında gerçekleşen toplantıda Garnizon Komutanı Albay Mehmet Atlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve diğer yetkililer yer aldı.
İlin afetselliği, barınma ve toplanma alanları ile afet risklerinin azaltılması konularına ilişkin sunumların yapılmasının ardından kurul gündeminde yer alan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Merzifon’da afet ve acil durum yönetim merkezi kurulmasına dair gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Amasya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Amasya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Fatih Eczanesi
Merkez
Hilal Altekin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Merzifon Eczanesi
Merzifon
Yıldırım Eczanesi
Suluova
Yeni Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu

Sağlık ekibinin aşı için gittiği evde yaşlı çift ölü bulundu

Anadolu’nun Oxford’u Amasya’da eğitimde işbirliği için imzalar atıldı

Anadolu’nun Oxford’u Amasya’da eğitimde işbirliği için imzalar atıldı

İl Müdürü Kurt’tan Amasya halkına ‘koruyucu aile’ çağrısı

İl Müdürü Kurt’tan Amasya halkına ‘koruyucu aile’ çağrısı

Masatlı ve Dağlı’dan Suluova TDİ Besi OSB’de inceleme

Masatlı ve Dağlı’dan Suluova TDİ Besi OSB’de inceleme

Amasya Belediyesi Akdağ’a HES kuruyor

Amasya Belediyesi Akdağ’a HES kuruyor

Merzifon stadına tribün yapılacak

Merzifon stadına tribün yapılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.