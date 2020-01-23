Amasya İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve diğer yetkililer de katıldı.

Toplantıda Amasya’da genel güvenlik ve asayişini etkileyen konular değerlendirilerek yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşüldü.

