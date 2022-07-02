YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri

02.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28, Balıkesir 06.23, Bartın 06.00, Batman 05.34, Bayburt 05.32, Bilecik 06.14, Bingöl 05.35, Bitlis 05.29, Bolu 06.06, Burdur 06.18, Bursa 06.17, Çanakkale 06.28, Çankırı 05.58, Çorum 05.53, Denizli 06.23, Diyarbakır 05.38, Düzce 06.07, Edirne 06.23, Elazığ 05.40, Erzincan 05.36, Erzurum 05.29, Eskişehir 06.12, Gaziantep 05.51, Giresun 05.38, Gümüşhane 05.35, Hakkari 05.25, Hatay 05.58, Iğdır 05.18, Isparta 06.17, İstanbul 06.15, İzmir 06.29, Kahramanmaraş 05.52, Karabük 06.00, Karaman 06.08, Kars 05.20, Kastamonu 05.55, Kayseri 05.55, Kilis 05.53, Kırıkkale 06.00, Kırklareli 06.21, Kırşehir 05.59, Kocaeli 06.12, Konya 06.09, Kütahya 06.15, Malatya 05.45, Manisa 06.27, Mardin 05.37, Mersin 06.03, Muğla 06.27, Muş 05.31, Nevşehir 05.58, Niğde 06.00, Ordu 05.40, Osmaniye 05.56, Rize 05.29, Sakarya 06.10, Samsun 05.45, Siirt 05.31, Sinop 05.48, Sivas 05.46, Şanlıurfa 05.45, Şırnak 05.30, Tekirdağ 06.21, Tokat 05.47, Trabzon 05.33, Tunceli 05.38, Uşak 06.19, Van 05.24, Yalova 06.15, Yozgat 05.55, Zonguldak 06.03."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.11, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.42, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.40, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.50'de kılınacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladıMKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu başladı
Çubuk'ta sağanak etkili olduÇubuk'ta sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara artışı açıkladı: (1)
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:17
Öğle
12:58
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:14
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Çocuklarını açıklıktan öldürdüler! “Hiçbir şey yememiş”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.