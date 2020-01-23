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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

Karabük İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.Karabük Polisevi’nde Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, TSO Başkanı Mehmet Mescier ile kurul üyeleri katıldı.Karabük’ün iş gücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan vali Gürel, İŞKUR aracılığıyla verilen danışmanlık hizmetleriyle, iş gücü talebinde bulunan işverenler ile iş arayanların en doğru şekilde eşleştirildiğini söyledi.Mesleki eğitim faaliyetleriyle hem iş arayanların niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak iş gücü piyasasında yer edinmelerini kolaylaştırıldığını hem de iş gücü piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacının giderildiğini aktaran Vali Gürel, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak uygulanan iş gücü yetiştirme programlarının artarak devam edeceğini ifade etti.Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, 2020 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması, artırılmasına yönelik yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak programlara dair Vali Gürel ile kurul üyelerine bilgi verdi.İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından mesleki eğitim alanında 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulması ile sona erdi.

Karabük İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.
Karabük Polisevi’nde Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri, TSO Başkanı Mehmet Mescier ile kurul üyeleri katıldı.
Karabük’ün iş gücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan vali Gürel, İŞKUR aracılığıyla verilen danışmanlık hizmetleriyle, iş gücü talebinde bulunan işverenler ile iş arayanların en doğru şekilde eşleştirildiğini söyledi.
Mesleki eğitim faaliyetleriyle hem iş arayanların niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunarak iş gücü piyasasında yer edinmelerini kolaylaştırıldığını hem de iş gücü piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacının giderildiğini aktaran Vali Gürel, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olarak uygulanan iş gücü yetiştirme programlarının artarak devam edeceğini ifade etti.
Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, 2020 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması, artırılmasına yönelik yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak programlara dair Vali Gürel ile kurul üyelerine bilgi verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından mesleki eğitim alanında 2019 yılında yapılan ve 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında yapılan sunumun ardından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin sunulması ile sona erdi.

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