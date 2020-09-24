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İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş öğrencilerle bir araya geldi

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş yüz yüze eğitim gerçekleştirilen Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunu ve bünyesinde bulunan anasınıfını ziyaret etti.Okulun eğitim öğretim ve fiziki durumu hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş daha sonra dersliklere girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş yüz yüze eğitim gerçekleştirilen Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunu ve bünyesinde bulunan anasınıfını ziyaret etti.
Okulun eğitim öğretim ve fiziki durumu hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş daha sonra dersliklere girerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilerin okul içerisinde ve bahçesinde yapılan etkinliklere eşlik eden Akbaş, gördüğü tablodan çok memnun olduğunu ifade etti. Yüz yüze eğitimin herhangi bir sorun yaşanmadan başladığını ve devam ettiğini belirten Akbaş, “Okullarımızı yöneticiler olarak sürekli takip ediyoruz ve olumlu dönütler alıyoruz. Okullarımızın hijyen ve güvenliği bakımından bugün Toplum Yararına Programı kapsamında 9 ay süreyle ilimiz merkez ve ilçelerindeki okul/kurumlarında istihdam edilecek 425’i temizlik personeli 99’u güvenlik personeli olmak üzere toplam 524 personelin kura çekimi gerçekleştirildi. İnşallah 1 Ekim tarihinden itibaren TYP personeli işinin başında olacak. Temizlik ve güvenlik personeli okullarımızın güvenliği, temizliği, bakımı, hijyen yönüyle tertip düzenine destek olacaklar. Her okulumuzun ihtiyacını karşılamak üzere personel görevlendirmesi sağlanacak. Yüz yüze ve uzaktan eğitimlerimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu başarıyı emeği geçen ve özveride bulunduklarına şahitlik ettiğimiz idareci, öğretmen ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

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