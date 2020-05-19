YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. İl Müftüsü Erhun’ın Kadir Gecesi mesajı

İl Müftüsü Erhun’ın Kadir Gecesi mesajı

BİLECİK HABERLERİ  | 19.05.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında, İslam geleneğinde Ramazan ayının ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, sözlerine şöyle devam etti;"Ancak bu yıl rahmet, bereket, ziyafet ve zarafet ayı olan mübarek Ramazan ayını içinde bulunduğumuz özel bir durum dolayısıyla camilerimizden, cemaatlerimizden, cumalarımız ve teravihlerimizden ayrı kalarak, buruk bir sevinçle idrak etmekteyiz.

İl Müftüsü Erhun’ın Kadir Gecesi mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, İslam geleneğinde Ramazan ayının ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, sözlerine şöyle devam etti;
"Ancak bu yıl rahmet, bereket, ziyafet ve zarafet ayı olan mübarek Ramazan ayını içinde bulunduğumuz özel bir durum dolayısıyla camilerimizden, cemaatlerimizden, cumalarımız ve teravihlerimizden ayrı kalarak, buruk bir sevinçle idrak etmekteyiz. Rabbimiz idrak ettiğimiz Ramazan ayı ve Kadir gecesi hürmetine, bu gecede nazil olan Kur’an hürmetine, alem-i İslam’ı ve tüm insanlığı bu musibetten tez zamanda kurtarsın inşallah. Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen ve hayır cevherlerini üstümüze boşaltarak bizlere mutluluk veren, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Rabbimiz tarafından biz kullarına bir lütuf olarak bahşedilmiştir. Bu nimet, biz Müslümanlar için dileklerimizin ve isteklerimizin rabbimize arz edilmesi için bir fırsat olacaktır. Bu gece ihya edeceğimiz Kadir gecesi, aile efradımız, milletimiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlı olsun. İçinde yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluşa da bir vesile teşkil etsin inşallah."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı? Bu karedeki ünlüleri tanıdınız mı?
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:34
Öğle
13:02
İkindi
16:56
Akşam
20:19
Yatsı
21:58

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
İlker Eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

Tarihi Cami Yanındaki Virane Ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.