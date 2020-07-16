YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret

İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret

AĞRI HABERLERİ  | 16.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebeti ile Ağrılı şehit ailelerine ziyarette bulundu.Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü M.

İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebeti ile Ağrılı şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Murat Sarı ve Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü münasebetiyle Ağrı’nın Tutak ve Eleşkirt İlçelerinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.
Ziyarette İl Müftüsü Topçu şehitliğin dinimizdeki fazilet ve üstün makamından bahsederek ailelerini teselli ve teskin etmesinin ardından şehitlerin ruhlarına ve tüm güvenlik güçleri şehitlerine dua edildi.
Şehit aileleri ile yapılan sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

İl Müftüsü Topçu’dan şehit ailelerine ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Beren Saat: 'Her şey bitti' derken... Beren Saat: 'Her şey bitti' derken...
PARTNER Eski güzellerden olay poz! Eski güzellerden olay poz!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Ağrı Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:42
Yatsı
21:22

Ağrı Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Güven Eczanesı Eczanesi
Merkez
Zarif Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Hacettepe Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Beyzade Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesı Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

AİÇÜ Rektörü Karabulut, Devlet Hastanesini ziyaret etti

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

Ağrı Valisi Osman Varol görevine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.