YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. İl Sağlık Müdürü Polat’tan Covid-19 uyarısı

İl Sağlık Müdürü Polat’tan Covid-19 uyarısı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.07.2020 18:32 | Son Güncelleme

Koranavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç.

İl Sağlık Müdürü Polat’tan Covid-19 uyarısı

Koranavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, daha kontrollü bir sosyal hayat sürdürülmesinin salgınla mücadelede büyük önem arz ettiğini söyledi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, yeni normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kontrollü bir sosyal hayatın önemine değinen Polat, vatandaşları uyardı.
Koranavirüs’ün önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, “Bilindiği üzere ilimiz geçtiğimiz aylarda koranavirüs salgını ile mücadelede büyük bir başarı göstermiş ve ciddi bir vaka artışı yaşamamıştır. Kontrollü sosyal hayata geçişte de gerek günlük yaşamda, gerek çalışma hayatında salgın tedbirlerinin uygulanarak daha kontrollü bir sosyal hayat sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Koranavirüs ile mücadelede korunma yöntemleri tedaviden önemli ve önceliklidir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ’Hiçbir virüs tedbirlerimizden üstün değildir’ özellikle koranavirüs gibi salgın hastalıklar başta olmak üzere, tüm sağlık sorunları ile mücadelede halkın katılımı esastır. Bu mücadelede öncelikle kişisel hijyen kuralları ve sosyal mesafe çok önemlidir” dedi.
Koranavirüs’ün zarflı bir virüs olması nedeniyle ellerin sık sık sabunlu su ile en az 20 saniye ovarak yıkanmasının gerektiğini dile getiren Polat, “Kişisel hijyen kapsamında el ile göz, burun ve ağıza dokunmamaya özen göstermelidir. Toplu vakit geçirilen yerlerde doğru bir şekilde maske kullanılması gerekmektedir. Maske kullanırken, dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.Maskeyi burnumuzu ve ağzımızı tamamen kapatacak şekilde takmak, takarken ve çıkarırken maskenin kirlenen ön kısmına dokunmayıp, maskenin ip ya da lastik kısmını kullanmak; maskenin ön kısmına elimizin temas etmesi halinde elimizi sabunlu su ya da el dezenfektanı ile temizlemek. Koranavirüs ile mücadele bir diğer önemli tedbir sosyal alanlarda fiziksel mesafeye dikkat etmek ve usulüne uygun olarak maske kullanmaktır. Özellikle AVM, lokanta, kafe, otogar, havaalanı gibi yerlerde, toplu taşıma araçlarını kullanırken tedbirleri uygulamaya azami özen gösterilmelidir. Hastalık kaynağının tespiti ve bulaş zincirinin kırılması için filyasyon ekiplerimiz sahada, ev ve işyerlerinde gerekli değerlendirmeleri yapmaktadır" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu Çok sert sözler! Canlı yayın karıştı, tehditler havada uçuştu
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar

En Çok Okunan Yerel Haberler

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

153 Çağrı Merkezi çalışanlarına "Güzel Konuşma" eğitimi

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Tomarza’da Cumhurbaşkanı’nın gönderdiği hediyeler sahiplerine teslim edildi

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Kırıkkale’de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Şehrin her noktası ilaçlanıyor

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Çanakkale'de Yolindi köyü karantinaya alındı

Elazığ Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:41

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Irmak Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı"

DSİ Genel Müdürü Yıldız," Elazığ içme suyu ana isale hattı tamamlandı"

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

Elazığ’da gergedan böceği görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.