İl Sağlık Müdürü Şenkul, sağlık personellerinin haftasını kutladı

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Efeler 7 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Germencik 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İncirliova 1 ve 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek personellerimizin ’’1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası’nı’ kutladı.

Tüm zorlu şartlara rağmen, gece gündüz demeden vefa ile fedakârca görevlerini yerine getiren acil sağlık hizmetleri personelinin haftasını tebrik eden İl Sağlık MüdürüDr. Eser Şenkul, personellere gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

