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İl Tarım Müdürü Mustafa Şahin’den Başkan Akay’a Ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin yansımaları ve çiftçi üzerindeki olumlu etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.Başkan Akay ile Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım politikaları, gelecek dönem hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji konuları ile sözleşmeli hayvancılık konularında istişarelerde bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çiftçi eğitim seminerlerinin üretici üzerinde olumlu etki bırakmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’e sektöre, tarıma, çiftçiye verdikleri destek ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin yansımaları ve çiftçi üzerindeki olumlu etkileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Başkan Akay ile Kayseri Şeker’in sürdürülebilir tarım politikaları, gelecek dönem hedefleri, toprakların korunması, sulama ve enerji konuları ile sözleşmeli hayvancılık konularında istişarelerde bulunan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yapılan çiftçi eğitim seminerlerinin üretici üzerinde olumlu etki bırakmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin’e sektöre, tarıma, çiftçiye verdikleri destek ve ziyaretleri için teşekkür etti.

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Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duygu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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