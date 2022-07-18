İlahiyat taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Beklenen tarihten daha erken açıklanan YKS sonuçlarına ulaşan adaylar İlahiyat taban puanları 2022 için araştırma yapmaya başladı. Hedefinde üniversitelerin ilahiyat bölümünde eğitim almak olan öğrenciler tüm üniversitelerdeki İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Bunun için de geçtiğimiz yıllarda yayınlanan taban puanlar dikkate alınıyor.

İLAHİYAT TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ve üniversite taban puanları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, listelerin bu hafta yayınlanacağını duyurdu. Bunedenle henüz İlahiyat taban puanları 2022 listesine ulaşılamadı. YKS kılavuzunu bekleyen adaylar ise geçtiğimiz yılın puanlarını incelemeye başladı.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre tüm üniversitelerdeki İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları şu şekilde:



