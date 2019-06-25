İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık'ın ortaya çıkan paylaşımları olay yarattı

YouTube'da yayın yapan İlave TV, özellikle 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden önce vatandaşlarla yaptığı röportajlarla ilgi odağı haline gelmişti. İlave TV'de vatandaşlarla röportaj yapan Arif Kocabıyık ise, bir anda sosyal medyanın gündemine girdi. Ancak Arif Kocabıyık ile ilgili tartışma yaratan yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada kullanıcıları, Arif Kocabıyık'ın Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Güvenlik olduğu sırada üniversite öğrencilerinin bir eyleminde, iddiaya göre, copunu öğrenciye doğru savurduğuna dair bir fotoğraf paylaştı.

Yine Kocabıyık'ın 2017 yılındaki yaptığı bir Instagram paylaşımında, Gezi Parkı eylemlerinde başından biber gazı fişeği ile vurulması sonucunda 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'a küfrettiği iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları Arif Kocabıyık'ın özel güvenlik kıyafetli fotoğraflarını ve bozkurt işaretleri yaparak paylaştığı fotoğrafları da yayımladı.

KOCABIYIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.