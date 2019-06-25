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İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık'ın ortaya çıkan paylaşımları olay yarattı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

İlave TV'de vatandaşlarla röportaj yapan ve İstanbul seçim sonucunu doğru tahmin ederek gündem olan Arif Kocabıyık, bir anda sosyal medyada tartışma yarattı. Geçmişte yaptığı Instagram paylaşımları ve fotoğrafları ortaya çıkan Kocabıyık, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Kocabıyık, "Ben ne Berkin Elvan'a ne de Gezi'de hayatını kaybeden insanlara bugüne kadar hiç hakaret etmedim. İçtenlikle söylüyorum çok üzüldüm. Tekrardan paylaşım için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık'ın ortaya çıkan paylaşımları olay yarattı

YouTube'da yayın yapan İlave TV, özellikle 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden önce vatandaşlarla yaptığı röportajlarla ilgi odağı haline gelmişti. İlave TV'de vatandaşlarla röportaj yapan Arif Kocabıyık ise, bir anda sosyal medyanın gündemine girdi. Ancak Arif Kocabıyık ile ilgili tartışma yaratan yeni iddialar ortaya atıldı.

Sosyal medyada kullanıcıları, Arif Kocabıyık'ın Akdeniz Üniversitesi'nde Özel Güvenlik olduğu sırada üniversite öğrencilerinin bir eyleminde, iddiaya göre, copunu öğrenciye doğru savurduğuna dair bir fotoğraf paylaştı.

Yine Kocabıyık'ın 2017 yılındaki yaptığı bir Instagram paylaşımında, Gezi Parkı eylemlerinde başından biber gazı fişeği ile vurulması sonucunda 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'a küfrettiği iddia edildi.

Sosyal medya kullanıcıları Arif Kocabıyık'ın özel güvenlik kıyafetli fotoğraflarını ve bozkurt işaretleri yaparak paylaştığı fotoğrafları da yayımladı.

KOCABIYIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

BERKİN ELVAN PAYLAŞIMI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

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Arif Kocabıyık, Berkin Elvan konusuna açıklık getirirken, paylaşımın doğru olduğunu ancak kendisinin söz konusu paylaşımı yapmadığını ifade etti. Kocabıyık, 3 kişinin hesabı yönettiğini belirtirken, bu paylaşımı da ilk olarak hesabı açan arkadaşının yaptığını, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı fark ettiğini ve kaldırdığını ifade etti. Kocabıyık, "Ben ne Berkin Elvan'a ne de Gezi'de hayatını kaybeden insanlara bugüne kadar hiç hakaret etmedim. Bulamazlar da zaten. İçtenlikle söylüyorum çok üzüldüm. Tekrardan paylaşım için özür diliyorum" dedi.

Öğrencileri copladığına dair iddialara da bir açıklama getiren Kocabıyık, bir fotoğraf paylaşarak, "Hakkım da öğrencileri jopladığım olarak gösterilen görsel bana ait değildir" diye yazdı.

Kocabıyık, "Ayriyetten hiç bir zaman ülkücü olduğumu gizlemedim. Şu anki yönetim biçimine itirazım olduğunu ülkenin durumunun iyi gitmediğini ve bu yüzden mhp ile ilişkimi kestiğini açıklamıştım. Hiç bir zaman ırkçılık yapmadım yapmam da" diye de ekledi.

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İşte Arif Kocabıyık ile ilgili sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı o fotoğraflar:

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23

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bir seçim paylaşımı daha! Olay sözlerBir seçim paylaşımı daha! Olay sözler
İstanbul metrosunda yaşandı! Hızlıca banka yöneldi ve...İstanbul metrosunda yaşandı! Hızlıca banka yöneldi ve...
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Anahtar Kelimeler:
İlave tv arif kocabıyık berkin elvan Gezi ülkücü sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Senin nasıl bir dönek, şeytan olduğunu tüm Türkiye görüyor, Ağzınla kuş tutsan da boş, Devlet düşmanı, kışkırtıcı, hain
alı size haber:Motorine 23 kuruş Kuru Çaya %15 Şekere %16
asıl olay burda: konyada camide üniversiteli kıza taciz dün oldu şahıs tutuklandı, gaziantepte yandaş derneğin çalışanı yurtta kalan öğrenciye cinsel tacizde bulundu,Tunceli Munzur Üniversitesi Bilgi işlem Daire Başkanı , Bazı Vali ve Kaymakamlara Üniversiteli kızları ayarlıyor bilgisi twitterda...sosyal medya çalkalanıyor ...alın size yandaş haber sitelerinde bulamayacağınız sapkınların haberleri
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