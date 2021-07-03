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İlayda Alişan'dan sere serpe tatil pozu

03.07.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Alişan rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı. Alişan dizi filan yapınca sevgilisiyle tatile gitti. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan tatil pozu.

İlayda Alişan'dan sere serpe tatil pozu

Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Alişan'ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı.

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Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın düzgün fiziğine övgü yağdırırken bazıları fotoğrafı fazla iddialı bularak eleştirdi.


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Anahtar Kelimeler:
İlayda Alişan Serkay Tütüncü
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