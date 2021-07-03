İlayda Alişan'dan sere serpe tatil pozu

Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile bir süre önce aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Alişan'ın şezlongda sere serpe uzanarak verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı.



Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali de dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın düzgün fiziğine övgü yağdırırken bazıları fotoğrafı fazla iddialı bularak eleştirdi.



