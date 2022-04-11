İlayda Alişan dekolteli poz verdi! "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?"

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken genç yetenek İlayda Alişan sanat dünyasına reklam filmlerinde rol alarak başladı. Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Alişan şimdilerde başarılı oyunculuğuyla biliniyor.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan İlayda Alişan cesur pozlara imza atıyor.
26 yaşındaki genç yetenek gömleğinin tek düğmesini ilikledi ve sütyensiz poz verdi.
Alişan'ın o pozuna, "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?", "Ay gibi parlıyorsun", "Meteor düştü sayfama" gibi yorumlar geldi.
2011 yılından beri televizyon dünyasında aktif olan İlayda Alişan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım eğitimi aldı.
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