MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlayda Alişan dekolteli poz verdi! "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?"

İlayda Alişan dekolteli poz verdi! "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?"

11.04.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda, Masumiyet gibi başarılı dizilerle yıldızı parlayan genç oyuncu İlayda Alişan Instagram pozuyla sınırları zorladı. Gömleğinin düğmelerini açık bırakan İlayda Alişan'a çok sayıda yorum geldi.

İlayda Alişan dekolteli poz verdi! "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?"

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken genç yetenek İlayda Alişan sanat dünyasına reklam filmlerinde rol alarak başladı. Yıllar içerisinde kendisini geliştiren Alişan şimdilerde başarılı oyunculuğuyla biliniyor.

İLAYDA ALİŞAN CESUR POZUNU PAYLAŞTI

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan İlayda Alişan cesur pozlara imza atıyor.

İlayda Alişan sütyensiz poz verdi!

26 yaşındaki genç yetenek gömleğinin tek düğmesini ilikledi ve sütyensiz poz verdi.

İlayda Alişan sütyensiz poz verdi!

Alişan'ın o pozuna, "Düğmelerini iliklemeyi unuttun mu?", "Ay gibi parlıyorsun", "Meteor düştü sayfama" gibi yorumlar geldi.

İlayda Alişan sütyensiz poz verdi!

2011 yılından beri televizyon dünyasında aktif olan İlayda Alişan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım eğitimi aldı.

İlayda Alişan sütyensiz poz verdi!

İlayda Alişan sütyensiz poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yat ve villa göndermesi: Yatım da var, saçım da...Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yat ve villa göndermesi: Yatım da var, saçım da...
Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!Valerien İsmael'i görünce kendinden geçti!
Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi! Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu tarzıyla büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
Instagram İlayda Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi!

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Son bir ay içerisinde yüzde 15...

İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi

İfşa olmuştu! Boşanma davasında bakın ne dedi

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yeni korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdı

Ronaldo, otizmli çocuğa saldırdı

İlginizi Çekebilir

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Balayında gizemli ölüm! Oklar tek bir kişiye çevrildi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.