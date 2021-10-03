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İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sitem etti

03.10.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlayda Alişan, yıllar önce çekilen bir fotoğrafı ile adından söz ettirdi. İlayda Alişan fotoğrafıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

İlayda Alişan hakkındaki yorumlara sitem etti

Final yapan 'Çukur' dizisinde hayat verdiği 'Akşın Koçovalı' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran, 'Masumiyet'te sergilediği performansla da dikkat çekmişti. Şimdilerde tv8'de ekranlara gelen 'Kırmızı Oda' dizisinde 'Süveyda' karakterini canlandıran oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafla konuşuluyor.

25 yaşındaki İlayda Alişan'ın sosyal medyada gündem olan yıllar öncesine ait bir fotoğrafı, 'estetik' iddialarını da beraberinde getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun estetik yaptırdığını ve yüzünün değiştiğini savundu. Çok sayıda kullanıcı ise Alişan'ın güzelliğine vurgu yapıp, hiç değişmediğini belirtti.

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Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı aktif şekilde kullanan İlayda Alişan,yapılan yorumlara yanıt verdi.

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İlayda Alişan yaptığı açıklamada, "Eski hali diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım şimdiyse 25. Büyüyorum ve buna şahit oluyorsunuz mesleğimden ötürü. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok. Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam. Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi İlayda Alişan
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