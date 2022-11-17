İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, doğal sarı saçlarını siyaha boyatınca takipçilerinin diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın son haline ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'' ve ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlarda bulundu.

Bazı takipçileri ise İlayda Alişan'a bu saç renginin de çok yakıştığını belirtti.

İlayda Alişan'ın başrolünde yer aldığı Seversin dizisi, geçtiğimiz ekim ayında son bölümüyle ekrana gelmişti.

Ateş Kuşları dizisinde rol alacak olan güzel oyuncuya; Hande Soral, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimler eşlik edecek.

Öte yandan geçmişte Masumiyet dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan'ın bir süredir yalnız olduğu biliniyor.



