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İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

17.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burak Yörük ile paylaştığı Seversin dizisinin final yapmasının ardından tarz değişikliğine giden güzel oyuncu İlayda Alişan, yeni saç rengiyle yorum yağmuruna tutuldu.

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

Daha önce Kırmızı Oda ve Masumiyet gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, doğal sarı saçlarını siyaha boyatınca takipçilerinin diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları, İlayda Alişan'ın son haline ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'' ve ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlarda bulundu.

İlayda Alişan yeni tarzını paylaştı! Takipçileri 'Hemen eski haline dön' dedi

Bazı takipçileri ise İlayda Alişan'a bu saç renginin de çok yakıştığını belirtti.

İlayda Alişan'ın başrolünde yer aldığı Seversin dizisi, geçtiğimiz ekim ayında son bölümüyle ekrana gelmişti.

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

Ateş Kuşları dizisinde rol alacak olan güzel oyuncuya; Hande Soral, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimler eşlik edecek.

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

Öte yandan geçmişte Masumiyet dizisindeki partneri Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan İlayda Alişan'ın bir süredir yalnız olduğu biliniyor.

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'

İlayda Alişan son haliyle takipçilerinin diline düştü! 'Yazık olmuş'


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