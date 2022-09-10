YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. İLBANK'tan Aksaray'a 455 milyon liralık destek 

İLBANK'tan Aksaray'a 455 milyon liralık destek 

10.09.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir genelinde bisiklet yolu ve kanalizasyon inşaatları başta olmak üzere 21 proje tamamlanarak, hizmete sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), 21 projeyi tamamlayarak, Aksaray'a 455 milyon liralık yatırım desteği verdi.

​​​​​​​İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suyuna, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK, Aksaray'da yatırım bedeli 455 milyon lira olan 21 projeye imza attı.

Şehir genelinde bisiklet yolu ve kanalizasyon inşaatları haricinde Ağaçören'de içme suyu inşaatı, Bağlıkaya'da atık su arıtma tesisi, içme suyu inşaatı ve yol düzenlemesi, Demirci'de içme suyu inşaatı ve güneş enerji santrali, Eskil'de Tuz Gölü karşılama merkezi ve içme suyu inşaatı, Gülağaç'da seyir terası ve çevre düzenlemesi, yol ve kaldırım yapımı, Gülpınar'da muhtelif mahalle ve sokaklarda yol yapım çalışmaları, Helvadere'de gölet çevresinde yol yapım işleri hizmete sunuldu.

Öte yandan, Ihlara'da yol ve çevre düzenlemesi, Ortaköy'de millet bahçesi, Sağlık'da içme suyu arıtma tesisi ve kanalizasyon inşaatı, Sarıyahşi'de içme suyu şebeke hattı da yapılarak şehre kazandırıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldıEren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı
Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldıGaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı
İzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildiİzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildi
Anahtar Kelimeler:
yatırım ilbank iller bankası

Ankara Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:18
Öğle
12:51
İkindi
16:25
Akşam
19:14
Yatsı
20:34
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.