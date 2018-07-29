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İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu: Tavuklar bile güler

ALMANYA HABERLERİ  | 29.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugün Hürriyet'teki köşesinde Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takımı bırakma kararını değerlendirdi. Ortaylı, Mesut'un Alman toplumuna uymadığına yönelik iddialar için "Tavuklar bile güler" yorumunu yaptı.

İlber Ortaylı'dan Mesut Özil yorumu: Tavuklar bile güler

Maruz kaldığı ırkçı saldırılardan ötürü Alman milli takımını bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'le ilgili bir yorum da tarih profesörü İlber Ortaylı'dan geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet için kaleme aldığı yeni yazısında yıldız futbolcuya destek mesajı verdi. İşte Ortaylı'nın yazısındaki o bölüm:

Onurlu protesto

"Alman milli takımının Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil hepimizin malumu, çok onurlu bir protestoyla takımının üniformasını çıkardı. Konuşması fevkalade, nitelikli ve düzeyliydi. Herhalde bu derecede efendice ve düzgün konuşan bir insanın Alman toplumuna uyum sorunu olduğunu belirten söylemlere tavuklar bile güler. Maalesef Alman politikacılar ve özellikle Özil’in idari yönden en yüksek amiri olan Reinhard Grindel gibileri bu 'tavukları güldürecek' tutumu sergilediler."

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İlber Ortaylı mesut ozil 2018 dünya kupası

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