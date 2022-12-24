MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlber Ortaylı'dan tartışma yaratacak sözler! "Tam bir görgüsüzlük" diyerek tepki gösterdi: "Hepsi çöp!"

İlber Ortaylı'dan tartışma yaratacak sözler! "Tam bir görgüsüzlük" diyerek tepki gösterdi: "Hepsi çöp!"

24.12.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlber Ortaylı'nın bir YouTube programında serpme kahvaltı konusunda yöneltilen soruya verdiği yanıt olay oldu. Serpme kahvaltı tercih etmenin "Tam bir görgüsüzlük" olduğunu söyleyen ünlü tarihçi İlber Ortaylı, bu gıda kıtlığında böyle bir israfa lüzum olmadığını vurgulayarak tepki gösterdi. İlber Ortaylı yaptığı açıklama ile sosyal medyayı salladı.

İlber Ortaylı'dan tartışma yaratacak sözler! "Tam bir görgüsüzlük" diyerek tepki gösterdi: "Hepsi çöp!"

İlber Ortaylı bir YouTube programında yine Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulara yanıt verdi. Candaş Tolga Işık'ın "Hocam bu ara serpme kahvaltı çok popüler" sözleri üzerine dikkat çeken bir yorumda bulunan İlber Ortaylı, "Bu tam bir görgüsüzlük. Kahvaltıyı önlerine alıyorlar; kişi ne kadar obur, ne kadar aç olursa olsun yarısı kalıyor" dedi. İlber Ortaylı, serpme kahvaltı tercih edenleri eleştirdi.

i2

İLBER ORTAYLI'DAN PROGRAMA DAMGA VURAN ELEŞTİRİ: "İÇİNE EDİP GEZİYORLAR"

İlber Ortaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Üstelik yarısı da efendice kalsa başka bir şeye yarar. İçine edip geziyorlar böyle.

111

"BUNUN KADAR NEFRET ETTİĞİM BİR ŞEY YOK!"

Şey tarlasına girmiş gibi hepsi çöp. Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok, bilmiyorum katılır mısın?"

i4

İlber Ortaylı'nın açıklamasını "Siz ne söyleseniz katılırım" diyerek bölen Candaş Tolga Işık'ın sözleri izleyenleri gülümsetti.

i3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine yaptığı yorum olay... Herkes bunu konuşuyorEşine yaptığı yorum olay... Herkes bunu konuşuyor
Kazancı şoke etti! Oyunculuğu bırakıp o işe girdi...Kazancı şoke etti! Oyunculuğu bırakıp o işe girdi...
Stüdyoda birbirlerinin üstüne yürüdüler! "Kaç kişiyle beraber..."Stüdyoda birbirlerinin üstüne yürüdüler! "Kaç kişiyle beraber..."
Anahtar Kelimeler:
İlber Ortaylı sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

Kulislerde konuşulan bomba İmamoğlu iddiası! ‘Derhal aday ilan edilmeli’

O ücret faiziyle iade edilecek

O ücret faiziyle iade edilecek

Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular…

Asgari ücret sonrası ilk anket! 8506 TL’yi sordular…

İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme...'

İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! 'Hareketlenme...'

Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladı

Meteoroloji uyardı, harita yayınlandı! Ankara için kar uyarısı, İstanbul'da da hazırlıklar başladı

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

Emekli maaşlarına seyyanen zam gelir mi? Emekli, asgari ücret tablosunu örnek göstererek istedi: En az yüzde 40…

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.