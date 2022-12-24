İlber Ortaylı'dan tartışma yaratacak sözler! "Tam bir görgüsüzlük" diyerek tepki gösterdi: "Hepsi çöp!"

İlber Ortaylı bir YouTube programında yine Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulara yanıt verdi. Candaş Tolga Işık'ın "Hocam bu ara serpme kahvaltı çok popüler" sözleri üzerine dikkat çeken bir yorumda bulunan İlber Ortaylı, "Bu tam bir görgüsüzlük. Kahvaltıyı önlerine alıyorlar; kişi ne kadar obur, ne kadar aç olursa olsun yarısı kalıyor" dedi. İlber Ortaylı, serpme kahvaltı tercih edenleri eleştirdi.

İLBER ORTAYLI'DAN PROGRAMA DAMGA VURAN ELEŞTİRİ: "İÇİNE EDİP GEZİYORLAR"

İlber Ortaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Üstelik yarısı da efendice kalsa başka bir şeye yarar. İçine edip geziyorlar böyle.

"BUNUN KADAR NEFRET ETTİĞİM BİR ŞEY YOK!"

Şey tarlasına girmiş gibi hepsi çöp. Bunun kadar nefret ettiğim bir şey yok, bilmiyorum katılır mısın?"

İlber Ortaylı'nın açıklamasını "Siz ne söyleseniz katılırım" diyerek bölen Candaş Tolga Işık'ın sözleri izleyenleri gülümsetti.



