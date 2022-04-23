İlber Ortaylı Sevilla sokaklarında dans etti! Sosyal medya yıkıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı İspanya’nın Sevilla sokaklarından paylaştığı fotoğrafla izleyenleri güldürdü.

Sosyal medya hesabından “Kitap çalışmalarına kısa bir ara. İşbiliye diğer adıyla Sevilla sokaklarında…" başlığıyla yayınladığı 1 dakika 16 saniyelik videoda Prof. Ortaylı bir sokak çalgıcısına arkadaşlarıyla birlikte eşlik ederken görülüyor.

Elindeki not defteriyle tempo tutturarak şarkıya eşlik eden Ortaylı’nın neşeli halleri yüzleri güldürdü. İlber Ortaylı en son 22 Şubat’ta “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar” adlı kitabını yayınlamıştı.

