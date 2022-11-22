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İlber Ortaylı ve İsmail Küçükkaya’nın eğlenceli dansı sosyal medyada gündem oldu!

22.11.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada İlber Ortaylı ve İsmail Küçükkaya'nın videosu gündem oldu. İlber Ortaylı fotoğraf çektirirken bir anda dans etmeye başlayınca, İsmail Küçükkaya ile Fatoş Karahasan ünlü Akademisyene böyle eşlik etti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatoş Karahasan ve İsmail Küçükkaya ile fotoğraf çektirirken dans etmeye başlayınca ortaya keyifli görüntüler çıktı. Ortaylı'nın dansına İsmail Küçükkaya ile Fatoş Karahasan da eşlik etti.

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DANS ETMEYE BAŞLADILAR!

Yazar Fatoş Karahasan sosyal medya hesabından İlber Ortaylı ve İsmail Küçükkaya'nın yer aldığı bir video paylaştı. Videoda Karahasan ile Ortaylı'nın kol kola fotoğrafını çeken İsmail Küçükkaya, Ortalı'nın bastonuyla yaptığı dansa eşlik edince ortaya keyifli görüntüler çıktı.

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Karahasan sosyal medyadan paylaştığı videoya; "Böyle unutulmaz bir gün oldu. İlber Hoca’nın keyfi yerinde olunca etrafa neşe saçtı. İzmir hatırası…" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
ismail küçükkaya İlber Ortaylı

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