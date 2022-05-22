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İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi: Kitapları imzaladığı sırada...

22.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. 75'inci yaşına giren İlber Ortaylı, fuarda, kitapları imzaladığı sırada gelen pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi: Kitapları imzaladığı sırada...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluştu. 75 yaşına giren Ortaylı'ya süpriz doğum günü yapıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 12'nci Kocaeli Kitap Fuarı'nda, tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, sevenleri ve okurlarıyla bir araya geldi. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Ortaylı, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

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İLBER ORTAYLI'YA SÜRPRİZ YAPTILAR

Sevenlerine kitaplarını imzalayan Prof. Dr. Ortaylı'ya bu sırada Büyükşehir Belediyesi tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Kitapları imzaladığı anda gelen pastaları gören Ortaylı, büyük şaşkınlık yaşayarak mumları üfledi.

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Daha sonra gençlere tavsiyede bulunan Ortaylı, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli’deki milyonlarca gence tavsiyem çok okumalarıdır" dedi. (DHA)

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Kocaeli İlber Ortaylı
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