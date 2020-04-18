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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu pazar yerini denetledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri, Korona virüs (Ccovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.Alınan karar gereği ilçeye dışarıdan esnaf girişinin yasaklnadığı ilçe pazarında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri olarak denetim yaptıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde yapılıyor.

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri, Korona virüs (Ccovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Alınan karar gereği ilçeye dışarıdan esnaf girişinin yasaklnadığı ilçe pazarında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri olarak denetim yaptıklarını belirten Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Sebze ve meyve pazarında girişler polis kontrolünde yapılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar tespit edilirse yasal işlemler yapılıyor. Sayın Kaymakamımız ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri ile birlikte esnafımıza ateş ölçümü ve ürünlerin fiyat kontrolleri yapıldı. Ayrıca pazarcı esanafımıza eldiven ve maske dağıtılırken pazara giriş yapan tüm vatandaşlara da maske verildi’’ dedi.

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