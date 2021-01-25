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İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar’dan soba zehirlenmelerine karşı uyarı

25.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar’dan soba zehirlenmelerine karşı uyarı

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı havalar sebebiyle Manisa Valiliği’nden fırtına uyarısı yapılmasının ardından, Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Manisa’nın Kula ilçesinde son günlerde etkili olan rüzgarlı ve yağışlı havalar sebebiyle Manisa Valiliği’nden fırtına uyarısı yapılmasının ardından, Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar da karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.
Manisa bölgesinde son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken, dünden bu yana kuvvetli rüzgar ve fırtına da etkili olmaya başladı. Manisa Valiliği fırtınaya karşı uyarılar yaparken, bir uyarı da İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar’dan geldi. Rüzgarlı havalarda çok sık karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ile karşılaşıldığını dile getiren Dr. Kaçar, sobanın değil, ihmalin ölümlere yol açtığını söyledi. Karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlerden de bahseden, karbonmonoksit gazı zehirlenmelerinin, yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler, özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekti. Dr. Kaçar, "Ülkemizde özellikle, Güneybatı yönünden esen Lodos rüzgarının estiği günlerde her yıl onlarca kişi ısınma araçlarından sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Vatandaşlarımızın bu araçlarla ilgili yanlış bilgileri, kullanım hataları ve ihmalleri sonucunda soba, şofben, kombi ve bacalardan kaynaklanan zehirlenmeler özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek vatandaşlarımızın özellikle, Karbonmonoksit zehirlenmelerinden korunmak için evin içinde ve civarında alınması gereken birçok önlem bulunmaktadır.” dedi.
Karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemlerden de bahseden Dr. Kaçar, "Kullandığımız soba, kombi, şofben ve bacaların sertifikalı ve eğitimli profesyonellere düzenli olarak kontrol ettirilmesi, düzenli olarak baca deliği ve havalandırmanın yeterli olduğundan ve yanan gazın rahat bir şekilde dışarı verildiğinden emin olunması, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olunması, kömürlü sobalarda yakıtın üstten yanmasının sağlanması ve böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazın yanarak sobayı terk etmesini sağlamak, sobayı aşırı doldurmamak önemlidir. Yanan sobaya üstten kesinlikle yakıt takviyesi yapılmaması, yatmadan önce kesinlikle sobaya yakıt konulmaması, lodoslu havalarda sobalı odada kesinlikle yatılmaması, lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmamalıdır.(Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu Lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynaklanmaktadır) ve bacaların, çatıların en üst seviyesinin 50-80 cm üzerinde olması gerekir. Karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz ise yapılması gerekenler; eğer evinizde bir karbonmonoksit kaçağından şüphelenirseniz yapacağınız ilk şey orayı terk etmektir. Sanki yangın varmış gibi hareket edilmesi gerekir ve giderken açabileceğiniz pencere ya da kapı varsa açılması gerekir. Öncelikle -112 (acil çağrı merkezi)’yi arayın ve derhal hastaneye gidin, ailenizin bütün fertlerini karbonmonoksit zehirlenmesi açısından kontrol ettirin. Unutulmamalıdır ki; soba değil, ihmal öldürür.” ifadelerini kullandı.

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