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İlçedeki kitap fuarında nüfusun 6 katı kitap okuyucuyla buluştu

09.05.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara, 32 yazar ve 104 yayınevi katıldı - Kaymakam Ramazan Polat: - "50 bin nüfuslu ilçemizde 300 bin kitabı okuyucuyla buluşturuyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında 300 bin kitap okuyucuyla buluştu.

Valilik, kaymakamlık ve belediye tarafından Çermik Spor Salonu'nda düzenlenen fuara 32 yazar ve 104 yayınevi katıldı.

İlçe nüfusunun 6 katı kitabın okuyucuyla buluştuğu fuarda, oyun ve beceri atölyeleri, palyaço gösterileri, açık hava sineması, konser ve yazar söyleşileri gibi etkinlikler de yer alıyor.

Çermik Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, kitap fuarının bir hafta ziyarete açık olacağını belirterek, etkinliğin ilçeye fayda sağlayacağını söyledi.

"50 bin nüfuslu ilçemizde 300 bin kitabı okuyucuyla buluşturuyoruz." diyen Polat, fuarda öğrencilerin yazarlar ve sanatçılarla da bir araya geleceğini aktardı.

Polat, "Amacımız, ilçemizdeki öğrencilerimize umut taşımak." dedi.

Fuar kapsamında birçok etkinlik de düzenleneceğini dile getiren Polat, vatandaşları davet etti.

Gazeteci-yazar Aslan Değirmenci de gençlerle bir arada olmaktan ve kitapları onlarla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Diyarbakır ve Çermik'in önemine değinen Değirmenci, "Çocuklarımızı kitaplarla beslersek geleceğimizin daha doğru adımlarla ilerlemesini sağlarız. Bu bölgenin artık terörle anılmasını istemiyoruz. Bu etkinliklerle, kitap fuarlarıyla, şenliklerle anılmasını, yerel ve kültürel değerlerin ön plana çıkmasını istiyoruz." diye konuştu.

Değirmenci, son dönemde bölgede açılan kitap fuarlarının sayısındaki artışın mutluluk verdiğini ifade etti.

Fuarı ziyaret eden öğrencilerden Yusuf İlbey, etkinlikleri ve kitapları çok beğendiğini anlattı.

Ravza Karakaş da kitap fuarının çok eğlenceli geçtiğini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

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