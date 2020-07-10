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İlçenin tek hamamı yakında açılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan tarihi hamamda restorasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.Sarıcakaya Belediyesi tarafından yürütülen ve pandemi süreci ile birlikte ara verilen tarihi hamam restorasyonunda çalışmalar yeniden başladı.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bulunan tarihi hamamda restorasyon çalışmaları son sürat devam ediyor.
Sarıcakaya Belediyesi tarafından yürütülen ve pandemi süreci ile birlikte ara verilen tarihi hamam restorasyonunda çalışmalar yeniden başladı. Belediye ekipleri yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar ile restorasyonda son aşamaya girilirken hamamın Kurban Bayramı’ndan sonra açılması bekleniyor. Hamamdaki çalışmaları yakından takip eden Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ise yaptığı açıklamada ilçedeki vatandaşların hamama büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti. Çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Çam, “Ben çocukluğumda burada okurken bu hamam çalışıyordu. Her ne gerekçeyle kapandıysa kapatılmış ama daha sonradan bizden önceki belediye başkanımız burayı tescil ettirmiş. Projeleri hazırlattık. Hazırlattığımız projeler ile de gelir gelmez Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan buranın restorasyonu için ödenek ayırttık. İlçemizde bu hamamı tekrar canlandırmak ve kullanmak istiyoruz. Burada artık dışarıdan gelen insanımız fazla. Buraya ihtiyaç var. Bu hamamın açılması ve çalışması lazım diye düşünüyoruz. Son aşamaya gelindi. Düzenledik, yeni ilave bir bina yaptık. Kafeterya ve kazan dairesi olacak şekilde. Bahçe düzenlemesi yapacağız. Aslında bitirilip Ramazan Bayramı’na yetiştirilecekti ama pandemi süreci girdi. Çalışılamayan dönemler oldu. Artık Kurban Bayramı’ndan sonra açılır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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