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İlçeye bir günde 3 bin 200 turist getirdi: Sokaklara döküldüler

Muğla'nın Marmaris ilçesi, İstanbul'un ardından rotasını Ege'ye çeviren Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile hareketli bir gün yaşadı. İlçeye 3 bin 210 turist getiren dev yolcu gemisi, limanda yoğunluk oluştururken, ziyaretçiler tarihi ve turistik noktaları gezerken bazı turistler ise çevre turlarına katılarak bölgeyi keşfetti.

İlçeye bir günde 3 bin 200 turist getirdi: Sokaklara döküldüler

Malta bayraklı kruvaziyer "Aroya" ile Muğla'nın Marmaris ilçesine 3 bin 210 turist geldi.

İstanbul ziyaretinin ardından rotasını Ege'ye çeviren 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

İlçeye bir günde 3 bin 200 turist getirdi: Sokaklara döküldüler 1

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 210 yolcu ile 1067 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

İlçeye bir günde 3 bin 200 turist getirdi: Sokaklara döküldüler 2

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris
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