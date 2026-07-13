Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarında yer alan Sıçan Adası, yaz sezonunda tur tekneleri ve yatların uğrak noktalarından biri haline geldi. Turkuaz denizi ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken adanın çevresi, serinlemek ve denizin keyfini çıkarmak isteyen tatilcilerle dolup taşarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası'nın etrafında yaz sezonunda tur tekneleri ve yatlar yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu 1

Kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alan ada, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Turkuaz denizi ve kayalık kıyılarıyla dikkati çeken adanın çevresine yaz döneminde çok sayıda tekne ve yat demirliyor.

Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu 2

Tatilciler, adanın çevresinde denize girerek Akdeniz'in berrak sularında hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de serinliyor.

Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu 3

Dronla kaydedilen görüntülerde yeşil dokusuyla öne çıkan Sıçan Adası'nın çevresinde demirleyen tekneler, denize girenler ve Antalya kent merkezi aynı karede yer aldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü! 3 metreyi aşan boyuyla yasaklı surlarda yürüdü!
Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"Edirne'de sıcak hava yılanları "dans ettirdi"

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.