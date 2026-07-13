Tatilciler akın etti: Yat ve teknelerin uğrak noktası oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi açıklarındaki Sıçan Adası'nın etrafında yaz sezonunda tur tekneleri ve yatlar yoğunluk oluşturuyor.

Kıyıya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alan ada, tatilcilerin ilgisini çekiyor. Turkuaz denizi ve kayalık kıyılarıyla dikkati çeken adanın çevresine yaz döneminde çok sayıda tekne ve yat demirliyor.

Tatilciler, adanın çevresinde denize girerek Akdeniz'in berrak sularında hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de serinliyor.

Dronla kaydedilen görüntülerde yeşil dokusuyla öne çıkan Sıçan Adası'nın çevresinde demirleyen tekneler, denize girenler ve Antalya kent merkezi aynı karede yer aldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır