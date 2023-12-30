SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. İletişim Başkanlığı paylaştı! Suudi Arabistan'da neler oldu? İşte anbean yaşananlar...

İletişim Başkanlığı paylaştı! Suudi Arabistan'da neler oldu? İşte anbean yaşananlar...

30.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Suudi yetkililerin talepleri reddetmesi sonrası hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmayı reddetmişti. Riyad'da yaşananlara dair İletişim Başkanlığı yaşananları paylaştı. İşte detaylar...

İletişim Başkanlığı paylaştı! Suudi Arabistan'da neler oldu? İşte anbean yaşananlar...

Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrası ertelenen Süper Kupa mücadelesinin yankıları sürerken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaşananları paylaştı.

İşte Suudi Arabistan'da yaşananlara dair Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin aktardıkları...

NE OLDU?

cc341752fc0755bcd6702638799eeb6f

29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması beklenen ancak ileri bir tarihe ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalınmıştır.

Söz konusu bilgi kirliliği; hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir.

Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır. İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir.

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir.

"PROTOKOL ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

tff-iha-1772376

Ortak kararın ardından maçın 29 Aralık 2023 TSİ 20.45'te oynanması planlanmıştır. Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023’te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır.

'İSTİKLAL MARŞI OKUNMASI VE TÜRK BAYRAKLARININ KULLANILMASI KONUSUNDA UZLAŞMA'

super-kupa-istiklal-marsi-ile-baslayacak-2-1703864019

Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir.
TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır.

Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir.

'TALEPLERİ KABUL ETMEMİŞTİR'

Screenshot_8

Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.

Bu gelişmeler neticesinde Türkiye kamuoyunda konu sosyal medyada gündeme gelmiş ve konuyla ilgili dezenformasyon üretildiği tespit edilmiştir.

Devletimizin kurumlarına ve milletimizin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığı görülmüştür.
“Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı” iddiaları, taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce yalanlanmıştır.

İlerleyen saatlerde, Türkiye kamuoyu nezdinde tartışmalar devam ederken kulüpler ile TFF ortak bir açıklama yaparak maçı ileri bir tarihe ertelediklerini duyurmuşlardır. Ortak açıklamalarda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

*“Kamuoyuna duyurulur
Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,
29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.
Türkiye Futbol Federasyonu
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü”*

Süper Kupa müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri bu sabah itibarıyla yurda dönmüştür.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!
Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de ne yapmış!Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de ne yapmış!
Alex'in paylaşımı rekora koşuyor!Alex'in paylaşımı rekora koşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe galatasaray ışıl iyet
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Büyük skandal! Hande Erçel, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı! Suudi marka anlaşmayı sonlandırdı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor!

Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.