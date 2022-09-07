İletişim eş anlamlısı nedir? İletişim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, oldukça zengin kelime haznesine sahiptir. İletişim kelimesinin kökü Eski Türkçe olsa da bu kelime Yeni Türkçe döneminde türetilmiştir. Duygu, düşünce ya da bilgi ya da haberlerin her türlü yolla başkalarına aktarılması süreci iletişim olarak ifade edilir. İletişim sırasında telefon, telgraf, televizyon, radyo gibi araçlardan yararlanılır.
İletişim kelimesi, "duygu ve düşünceyle bilgilerin değişik yollardan aktarılması" olarak tanımlanır. İletişim çağımızın en önemli unsurları içinde yer alır. İletişim kelimesi, Yeni Türkçede yazılı örneği bulunmayan "iletiş-" fiilinden türemiştir. Bu fiile "+Im" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. 1900'lü yıllardan beri dilimizde varlığını korumaktadır.
İletişim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yalnız haberleşme değildir. Birçok farklı eş anlamlı kelimeler de kullanılır. İletişim kelimesinin eş anlamlıları: