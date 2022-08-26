Doğal eş anlamlısı nedir? Doğalın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Doğal kelimesinin geçmişine baktığımız zaman Türkçe kökenli olduğunu görürüz. Eski Türkçede doğmak anlamına gelen "tog-" fiiline "+A" ekinin eklenmesiyle oluşan "doğa" kelimesinden gelmiştir. "Doğa" kelimesine +Al ekinin eklenmesiyle türeyen "doğal" kelimesi, Fransızca "naturel" kelimesiyle paralel bir şekilde türetilmiştir.

Doğal ne demek?

Herhangi bir şeyin kendi olduğu gibi kalması ve yapay bir şeye maruz kalmamış olması durumuna doğal denmektedir. Doğa kelimesinden gelen doğal, doğasını korumuş ve başka bir işlem görmemiş anlamındadır. Doğal sıfatının anlamına "doğal, yapmacıksız, saf ve katıksız olan" diyebiliriz.

Doğal eş anlamlısı

Yapay olmayan anlamına gelen doğal kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "natürel"dir. Bu kelime dilimize Fransızcadan girmiştir. Natürel kelimesinden başka doğal kelimesinin eş anlamı olan başka kelimeler de vardır:

Saf, temiz, katıksız

Yapmacıksız

Tabii

Doğalın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Doğal kelimesinin eş anlamlı kelimeleriyle örnek cümleleri şu şekilde verebiliriz:

Evin duvarı için natürel bir renk seçmişti.

Çok saf bir kişiliğe sahip, onu umarım çok üzmezler.

Sevgilisinden yeni ayrıldı, böyle davranması çok tabii değil mi?

Sınıfa gelen kız çok cana yakın, yapmacıksız birisine benziyor.



