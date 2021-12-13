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"İletişim ve Çeviri Çalıştayı" Ankara'da yapılacak

13.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temasıyla dört oturumda yapılacak çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları ile akademi dünyasından temsilciler katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da "Çeviride Söylem Birliği ve Ortak Dilin İnşası" temasıyla "İletişim ve Çeviri Çalıştayı" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın konferans salonunda, 15 Aralık'ta yapılacak çalıştay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

Çalıştaya, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından ve akademi dünyasından temsilciler katılacak.

Çeviri bilim alanında önde gelen Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi'nden akademisyenlerin, Dışişleri Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, TİKA, Anadolu Ajansı ve TRT'den konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek çalıştay, dört oturumdan oluşacak.

"Söylem Birliği ve Terim Çalışmaları" ile "Kamu Kurumlarında Çeviri ve Terminoloji Çalışmaları" temalı oturumlarda, terim türetmede çevirinin rolü, söylemin anlam, algı ve yorum yönünden değerlendirilmesi konuları ele alınacak.

Söylem ve terim birliği çalışmaları kapsamında, İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kamu Terim Bankası" projesinin önemine değinilecek oturumda, çeviri ve terminoloji çalışmaları ve ortak terim veri tabanlarının kullanılması konuları işlenecek. Kamu hizmetlerine erişim bağlamında kamu kurumlarında çevirmen istihdamı ve sürdürülebilirlik de oturum kapsamında tartışılacak.

"Medya ve Basın Çevirisi" temalı oturumda ise basın ve medya çevirisi disiplini ele alınacak. TRT ve Anadolu Ajansı temsilcileri, gündemin yabancı kaynaklardan takibi ve çeviri sürecine ilişkin tecrübelerini paylaşacak.

Çevirinin yeni medya okuryazarlığı odağında da değerlendirileceği oturumda, İletişim Başkanlığı uhdesindeki, Türkiye ve dünya basınında yer alan Türkiye ile ilgili haberlerin gerçek zamanlı izlenerek arşivlenmesine olanak sunan Devlet Enformasyon Sistemi hakkında bilgi verilecek, bu bağlamda basın çevirisi konusu ele alınacak.

Çalıştayın son oturumu ise "Siyaset Dili ve Diplomatik Metin Çevirisi" temasını içerecek. Türkiye'nin tezlerinin, ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatılmasında önemli rol üstlenen kurumlarda çevirmenlerin görev ve sorumluluklarına yer verilecek oturumda, siyaset ve diplomasi metinleri çevirisi eğitimi de detaylı şekilde değerlendirilecek.

Kapanış oturumunda, Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Feyzi Ersoy, "Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri" başlıklı bir konuşma yapacak.

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