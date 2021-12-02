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Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sevindirdi

02.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sevindirdi

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezinde kar yağışı kayakseverleri sevindirdi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Ziyaretçilerden Cebrail Keleş AA muhabirine, kar yağdığını duyunca kayak merkezine geldiklerini söyledi.

Henüz kayak yapmak için yeterli kar kalınlığının olmadığını ancak bu yıl kar yağışının erken olmasının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Keleş, "Güzel bir Ilgaz manzarası ile karşılaştık. Yurduntepe'de bu sene daha fazla kar yağacak diye tahminler var. Pandemiden sonra bu sene bölgenin fotoğrafçılarla, doğaseverlerle, kayakçılarla dolup taşacağına inanıyoruz. Merak ve hasretle yoğun kar yağışını bekliyoruz." dedi.

Beyaza bürünen kayak merkezi drone ile havadan görüntülendi.

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