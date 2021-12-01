YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

01.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.

Bölgede dün geceden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Çorum'dan bölgeyi gezmeye gelen Nihat Arıcı, AA muhabirine, kar yağışını görmek için Ilgaz'a çıktıklarını söyledi.

Arıcı, "Ilgaz Dağı'nda şu anda yaklaşık 5 santimetre kar var. Ilgaz Dağı çok güzel. İnşallah sezon bir an önce açılır da insanlar bu güzelliği görmeye gelir." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
İçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldıİçişleri Bakanı Soylu Kastamonu'daki selde kaybolanların gıyabi cenaze namazına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:45
Öğle
12:39
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:49

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Yeni Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.