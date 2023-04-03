YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

Ilgaz Dağı'nda kayak keyfinin 14 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor

03.04.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz-2 Yurduntepe'de ilkbaharda yağan karla sezonun uzaması kayakseverleri mutlu etti.

Kar seviyesinin düşüklüğü nedeniyle 26 Mart'ta sezonu kapatan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde 28-30 Mart arasında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayak merkezi 1 Nisan'da yeniden açıldı.

İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum, Amasya olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlayan ve 5,6 kilometrelik kesintisiz pisti ile öne çıkan kayak merkezinin 14 Nisan'a kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Merkezin ziyaretçilerinden Celal Kanmaz, AA muhabirine, kayak yapmak için Ankara'dan geldiğini söyledi.

Kayak merkezinin çok keyifli olduğunu anlatan Kanmaz, "Kayak yapmayı, Ilgaz'ı çok seviyorum. Memnun kaldık. Yaklaşık 30 yıldır kayak merkezlerine gidiyorum, ilk kez nisanda kayağa geldim." dedi.

Fatih Yüce de Ankara'dan geldiğini söyleyerek, "Nisan ayında beklemiyorduk. Çok güzel bir gün. Kayak açısından hava güzel. Gayet mutluyuz. Gelecek hafta da gelmeyi düşünüyoruz. Tüm gençleri buraya Ilgaz'a kayak yapmaya bekliyorum." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR HAVADA ÇOK GÜZEL PİSTTE KAYAK YAPIYORUZ"

Kayak antrenörü Mete Hancı ise Ilgaz'ın birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırdığını belirtti.

Nisan ayında kayak yapmanın da keyifli olduğunu kaydeden Hancı, "Bu güzel doğada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Muhteşem bir hava, muhteşem bir kar var. Bu doğanın içinde, insan kelimelere sığdıramıyor, harika bir ortam. Çok güzel bir havada çok güzel pistte kayak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyorKastamonu’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Tekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyorTekirdağ’da toplu iftarlar devam ediyor
Batman'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBatman'da minibüs ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Turizm kayak İlkbahar nişan ilgaz dağı

Kastamonu Namaz Vakitleri 3 Nisan Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:19
Öğle
12:53
İkindi
16:28
Akşam
19:18
Yatsı
20:41
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.