Ilgaz'da pistten çıkarak kaybolan kayaksevere ulaşıldı

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pist dışına çıktığı için kaybolan bir vatandaş, İl Özel İdaresi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi kayak odası ekipleri tarafından bulundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla keyifli zaman geçirebiliyor.

Snowboard yaparken pistten çıkan bir vatandaş ormanlık alanda kayboldu. Kastamonu İl Özel İdaresi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi kayak odası ekipleri, kaybolan kişiye kısa sürede ulaşarak, kurtardı.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, merkezdeki pistlerin her seviyedeki kayaksevere hitap ettiğini söyledi.

Bölgeye tatil için gelenlerin pistleri terk etmemesi gerektiğini belirten Kaya, "Pistlerdeki heyecanı dışarı taşıyan, daha yüksek adrenalin arayışında olan bazı kayakseverler olabiliyor. Bölgeye hakim olmayan kayakçıların işaretlenmiş ve güvenlik önlemleri alınmış pistlerimizin dışına çıkmamaları çok önemli." dedi.

Bugün bir kişinin pistten çıktığını anlatan Kaya, "Bir kayakseverin pist dışına çıkarak, orman içinde kaybolduğu bilgisi ulaşınca hemen ekiplerimiz gittiği lokasyonu esas alarak arama çalışmasına başladılar. Ekiplerimizin sahaya olan hakimiyeti sayesinde kaybolan vatandaşımıza kısa sürede ulaşıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

