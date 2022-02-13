YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Ilgaz'da pistten çıkarak kaybolan kayaksevere ulaşıldı

Ilgaz'da pistten çıkarak kaybolan kayaksevere ulaşıldı

13.02.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ilgaz'da pistten çıkarak kaybolan kayaksevere ulaşıldı

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pist dışına çıktığı için kaybolan bir vatandaş, İl Özel İdaresi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi kayak odası ekipleri tarafından bulundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonlarında yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla keyifli zaman geçirebiliyor.

Snowboard yaparken pistten çıkan bir vatandaş ormanlık alanda kayboldu. Kastamonu İl Özel İdaresi ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi kayak odası ekipleri, kaybolan kişiye kısa sürede ulaşarak, kurtardı.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, merkezdeki pistlerin her seviyedeki kayaksevere hitap ettiğini söyledi.

Bölgeye tatil için gelenlerin pistleri terk etmemesi gerektiğini belirten Kaya, "Pistlerdeki heyecanı dışarı taşıyan, daha yüksek adrenalin arayışında olan bazı kayakseverler olabiliyor. Bölgeye hakim olmayan kayakçıların işaretlenmiş ve güvenlik önlemleri alınmış pistlerimizin dışına çıkmamaları çok önemli." dedi.

Bugün bir kişinin pistten çıktığını anlatan Kaya, "Bir kayakseverin pist dışına çıkarak, orman içinde kaybolduğu bilgisi ulaşınca hemen ekiplerimiz gittiği lokasyonu esas alarak arama çalışmasına başladılar. Ekiplerimizin sahaya olan hakimiyeti sayesinde kaybolan vatandaşımıza kısa sürede ulaşıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun diliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
Balıkesirspor-Kocaelispor maçının ardındanBalıkesirspor-Kocaelispor maçının ardından
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüAdana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
13:04
İkindi
15:54
Akşam
18:22
Yatsı
19:43

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Pazar

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Lokman Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Mutlaka yemeniz gereken yağı hızla kasa çeviren süper besinler

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.