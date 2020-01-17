YURTHABER
  4. Ilgaz'da yarıyıl tatili öncesi oteller doldu

Ilgaz'da yarıyıl tatili öncesi oteller doldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Ilgaz'da yarıyıl tatili öncesi oteller doldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz'daki oteller, yarıyıl tatili öncesi tamamen doldu.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde tatilcilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor. Sömestir tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yoğunluğun artarak devam ettiğini söyledi.

Bölgede kar kalınlığının 60 santimetre civarında olduğunu vurgulayan Sezen, "Bu sene beklenen kar biraz geç geldi ama şu anda bölgede yeterli seviyede. Kayakseverler gönüllerince eğleniyor." dedi.

Ilgaz'ın unutulmaz bir tatil imkanı sunduğunu dile getiren Sezen, "Ilgaz Türkiye'nin çok önemli bir kayak merkezi. Doğal güzellikler arasında tatil yapmak isteyenlere unutamayacakları bir imkan sağlıyor. Çam ağaçları arasında insanları büyüleyen bir kayak merkezi." diye konuştu.

Bölgedeki otellerin yarı yıl tatili öncesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını anlatan Sezen, güzel bir tatil geçirmek isteyen herkesi Ilgaz'a davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Tosya’da karnesini alan 6 bin 350 öğrenci tatile girdiTosya’da karnesini alan 6 bin 350 öğrenci tatile girdi
Çatalzeytin’de öğrencilerden örnek davranışÇatalzeytin’de öğrencilerden örnek davranış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kar Kalınlığı Kastamonu kayak merkezi yoğunluk

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Hem oku hem seyahat et

Hem oku hem seyahat et

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Kastamonu Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:01
Öğle
13:00
İkindi
15:26
Akşam
17:48
Yatsı
19:13

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Gazi Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yüksel Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tosya’da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Tosya’da çıkan yangında 1 ev küle döndü

Tosya’da filografi sergisi açıldı

Tosya’da filografi sergisi açıldı

Kastamonu'da yolcunun sürücünün üzerine düşmesi sonucu otobüs devrildi

Kastamonu'da yolcunun sürücünün üzerine düşmesi sonucu otobüs devrildi

(özel) Kastamonu’da Reklam Panoları Görenleri Şaşırttı

(özel) Kastamonu’da Reklam Panoları Görenleri Şaşırttı

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.