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İlginç aşk üçgeni! Karı koca aynı kadına aşık oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

Amerika’da yaşayan evli çift spor salonunda tanıştıkları Kimberlee Slagle ile arkadaş oldular, bir süre sonra bu arkadaşlık yerini üçlü bir aşk hikayesine bıraktı. İşte o ilginç aşk hikayesi...

Bir mühendislik firmasında satın alma sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda bir spor salonu sahibi olan Mary Barillas, girişimci ve iş ortağı olan eşi Leo ile daha 13 yaşında, ortaokuldayken tanışıp 17 yaşına geldiğinde evlendi. Evlenmelerinin ardından ABD deniz piyadelerine katılan Leo Irak, Sri Lanka, Kore ve Kuzey Carolina’da görev yaptı. Leo’nun deniz piyadelerinden ayrılmasıyla birlikte çift 2010 yılında bir spor salonu açtılar. Dokuz ve dört yaşlarında iki çocuğu olan çift spor salonunu bir aile işletmesi olarak birlikte işletirlerken 2015 yılında, salona gelen Kimberlee Slagle ile tanışmış ve bu tanışmadan sonra hayatları tamamen değişmiş. İşte inanılmaz aşk hikayesi...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sapıklıkta sınır tanımıyorsunuz
Gayet normal. Bu işin dörde kadar yolu var diye biliyorum. Araplarda ve Türkiyede çok var.Ama bunlar grup olayına çevirmişler. Zevk meselesi...
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