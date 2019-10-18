İlginç aşk üçgeni! Karı koca aynı kadına aşık oldu

Bir mühendislik firmasında satın alma sorumlusu olarak çalışan ve aynı zamanda bir spor salonu sahibi olan Mary Barillas, girişimci ve iş ortağı olan eşi Leo ile daha 13 yaşında, ortaokuldayken tanışıp 17 yaşına geldiğinde evlendi. Evlenmelerinin ardından ABD deniz piyadelerine katılan Leo Irak, Sri Lanka, Kore ve Kuzey Carolina’da görev yaptı. Leo’nun deniz piyadelerinden ayrılmasıyla birlikte çift 2010 yılında bir spor salonu açtılar. Dokuz ve dört yaşlarında iki çocuğu olan çift spor salonunu bir aile işletmesi olarak birlikte işletirlerken 2015 yılında, salona gelen Kimberlee Slagle ile tanışmış ve bu tanışmadan sonra hayatları tamamen değişmiş. İşte inanılmaz aşk hikayesi...



