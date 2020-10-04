SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. İlginç görüntü! Sergen Yalçın golü tabletten izledi

İlginç görüntü! Sergen Yalçın golü tabletten izledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 18:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Başkent ekibinin 8. dakikada Stancu ile bulduğu golü yedek kulübesinde tabletten izledi.

İlginç görüntü! Sergen Yalçın golü tabletten izledi

Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilginç bir harekete imza attı. Gençlerbirliği, 8. dakikada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, rakibinin golünü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde tabletten kontrol etti.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da VAR kontrolünü sağladıktan sonra oyunu santra ile başlattı.

(Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli olduBeşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
İşte Edison Cavani'nin yeni takımı
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Yeni transfer Kadıköy'de böyle görüntülendi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Beşiktaş'ta yeniler şov yaptı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET| Beşiktaş - Gençlerbirliği: 0-1
Beşiktaş yine mağlup!
Beşiktaş, Wellington ile görüşmelere başladı!
Beşiktaş'tan transfer sürprizi
Beşiktaş'ta kamp kadrosu ve Nkoudou açıklaması
Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu
Ahmet Nur Çebi, Valentin Rosier ile buluştu
Çebi yeni transferle buluştu
Valentin Rosier: Burada olmak çılgınca bir duygu
'Burada olmak çılgınca bir duygu'
Beşiktaş, Valentin Rosier’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş yeni transferini açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.