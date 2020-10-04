İlginç görüntü! Sergen Yalçın golü tabletten izledi

Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilginç bir harekete imza attı. Gençlerbirliği, 8. dakikada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı, rakibinin golünü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde tabletten kontrol etti.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da VAR kontrolünü sağladıktan sonra oyunu santra ile başlattı.

(Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.)

